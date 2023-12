Kalb für Hütter? „Platz im Stall hätte ich noch“

Apropos Arbeit: Die wartet auch auf die rot-weiß-roten Abfahrtsdamen, die in Frankreich ohne die erkrankte Stephanie Venier (Grippe) auskommen müssen.Seit 1978 ist man in Val d’Isère ohne Abfahrtssieg, der letzte Weltcup-Erfolg in der Königsdisziplin datiert von 2019. Damals gewann Nicole Schmidhofer - mittlerweile ORF-Expertin - in Lake Louise.Wieso also nicht gleich zwei Unserien brechen? „Wir sind nicht so weit weg vom Sieg, auf Schlagdistanz. Dass uns die Abfahrt hier liegt, haben wir in der Vergangenheit gezeigt“, sagt Cheftrainer Roland Assinger.Mirjam Puchner fuhr 2021 hier als Dritte aufs Podest.