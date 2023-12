Abfahrt der Damen in Val d‘Isere - 10.30 Uhr LIVE

Mit Mirjam Puchner hat sich nur eine ÖSV-Skirennläuferin am Freitag in Val d‘Isere beim Training für die Weltcup-Abfahrt am Samstag in den Top 10 klassiert. Die Salzburgerin hatte im wetterbedingt einzigen Probelauf auf einer unruhigen Piste als Achte 1,13 Sekunden Rückstand auf die Schnellste, die Slowenin Ilka Stuhec. US-Star Mikaela Shiffrin, die vor einer Woche die erste Saison-Abfahrt in St. Moritz gewonnen hatte, lässt das Rennen aus.