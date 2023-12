Lebensretter: „Hatte keine Zeit, um nachzudenken“

Opfer stand unter Schock

Ausgerüstet mit Atemschutzmasken suchten die Feuerwehrleute in dem brennenden Haus den Mann. „Er war unter Schock, hat sich nicht bewegt. Julian und ich konnten ihn rausbringen. Es war lebensgefährlich, in so einer Situation waren wir davor noch nie. Wir sind sehr froh gewesen, dass wir die Person retten konnten. Und die beiden Hunde sind auch rausgelaufen“, so Schreil über diese waghalsigen Minuten.