Sanne Mieloo: Die Sprache meines Herzens

„Natürlich habe ich Heimweh“, sagt Sanne Mieloo (38). Die Holländerin, die in der südlichen Provinz Brabant aufgewachsen ist, lebt seit 2019 in Linz und sie ist eine der beliebtesten Musicaldarstellerinnen am Musiktheater. Was sie vermisst? „Den holländischen Humor, die Gelassenheit, die Geselligkeit“, meint sie schmunzelnd.