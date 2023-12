Nikotinbeutel und rauchbare CBD-Sachen erst ab 18

Seit heute (15. Dezember) ist das neue Jugendschutzgesetz in Oberösterreich in Kraft. Ab nun sind der Konsum, Besitz und Erwerb von tabakfreien Nikotinbeutel und rauchbaren CBD-Produkten für unter 18-Jährige verboten - das Oberösterreichische Jugendschutzgesetz will somit aktuellen Trends entgegenwirken.