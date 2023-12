CO2-Bepreisung steigt 2024 auf 45 Euro pro Tonne

ÖVP in Niederösterreich gegen Erhöhung

Kritik an der geplanten Erhöhung kam in den vergangenen Monaten aber auch aus den eigenen Reihen. Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprach sich mehrmals gegen die von ÖVP und Grünen festgelegte turnusmäßige Erhöhung der CO2-Steuer aus.