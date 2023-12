Experten: Flutung könnte Gaza unbewohnbar machen

Geiseln ebenfalls in Gefahr?

Während die Angehörigen der Hamas-Geiseln nunmehr nicht nur wegen der massiven Bombardierungen um ihre Liebsten bangen, sondern auch wegen der Gefahr durch die Fluten, warnt der Südafrikaner Clive Lipchin vom Arava Institut für Umweltstudien vor der Zerstörung der „letzten Trinkwasserquelle“ des Gazastreifens. Denn wenn Salzwasser in die Aquifer (Gesteinsschichten mit Hohlräumen, in denen Grundwasser fließen kann; Anm.) in Küstennähe gelingt, wird Grundwasser mit Salz angereichert.