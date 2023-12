Diözese St. Pölten prüft Missbrauchsvorwürfe

Der heute 39-jährige Ex-Zögling des Bischöflichen Seminars in Zwettl gibt an, ab 1998 von mehreren Geistlichen missbraucht worden zu sein - in späteren Jahren auch in der Schweiz. Dort beauftragte die Staatsanwaltschaft Graubünden die Polizei nach einer Anzeige mit Ermittlungen. Die hierzulande zuständige Staatsanwaltschaft Krems hat laut „Salzburger Nachrichten“ kein Verfahren eröffnet, da jene Vorwürfe, die die Priester in der Diözese St. Pölten betreffen, nach 15 Jahren als verjährt gelten.