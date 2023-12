Hamas-Opfer in Wien: „Wir werden zurückkehren!“

Familei kämpft um Freilassugn vion Tal Shoham

Levitan erzählte, dass sie noch immer kein Lebenszeichen von Tal habe. Aber die ganze Familie kämpfe für seine Freilassung. Drei Mitglieder ihrer zehnköpfigen Familie seien bei dem Hamas-Großangriff getötet worden. Ihre Tochter und Enkelin seien nach zwei Wochen Geiselhaft freigekommen. Die beiden leben eigentlich in den USA und waren vor dem Angriff nach Israel gereist, um mit Levitan ihren 85. Geburtstag zu feiern, berichtete sie. Als der Terror am 7. Oktober in der Früh losging, versteckte sie sich mit ihrem Mann in einem Schutzraum, bis sie evakuiert wurden. „Wir hatten Glück, wir waren nur 16 Stunden in dem Schutzraum.“ Andere mussten viele Stunden länger ausharren - in Todesangst. Viele wurden entführt oder mussten ihr leben lassen.