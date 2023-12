Blau-grünes Gezeter übertönte Krisengejammer

Eva Hammerer (Grüne) stimmte zunächst den Lobgesang auf die eigenen Regierungsprojekte an und machte dann ihrem Ärger über Bitschis Worte Luft. „Sie schüren Ängste und Neid, schwadronieren von einer S18, die keiner will, hängen an alten Dingen und richten den Blick nicht in die Zukunft.“