Schiri-Eklat in Manchester: Liga sieht Fehler ein

„Nicht so leicht zu erkennen“

Das hätte nicht passieren dürfen, sieht auch Howard Webb, der Schiedsrichter-Boss der Premier League, ein, verteidigte Hooper dennoch: „Vom Boden aus ist es nicht so leicht zu erkennen, wie von oben. Er beschließt, gerade in dem Moment das Foulspiel zu pfeifen, in dem der Ball gespielt wird, und erkennt erst dann, dass ein wunderbarer Vorteil vorhanden war.“