Dramatisches Finale - Haaland verlor die Fassung

Eine Szene in der Nachspielzeit sorgte dann auch noch für jede Menge Aufregung. Der Unparteiische Simon Hooper pfiff nämlich einen Vorteil der Citizens in der 95. Minute ab. Jack Grealish wäre nach einem Pass von Erling Haaland alleine aufs Tor zugelaufen. Der Norweger flippte nach dem Pfiff des Referees völlig aus und sah wegen der Kritik am Schiedsrichter die Gelbe Karte.