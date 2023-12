Attacke in Wien: Mann mit Messer in Kopf gestochen

Mit mehreren Messerstichen wurde ein 27-Jähriger am Dienstag in Wien-Ottakring im Bereich des Kopfes, Beckens sowie des Unterarms verletzt. Das Opfer war zuvor mit einem 36-Jährigen in einen Streit geraten, als dieser plötzlich eine Waffe gezückt haben soll. Der Verdächtige wurde festgenommen.