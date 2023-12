City-Advent: Flair bezaubert, Umsatz schwächelt

Keine Frage: Das Adventdorf quasi mitten in der Grazer Innenstadt ist entzückend, bietet Glanz und Glitter, leuchtet aber genauso durch stille Ecken und Kinderbespaßung. Das zieht immens viele in die City. Der zweite Adventsamstag brachte die bislang höchste Frequenzmessung, mit 93.730 Besuchern, das Wochenende ein Plus von 26 % im Vergleich zu 2022.