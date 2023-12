Heino feiert - ohne Hannelore, aber nicht alleine!

Zusammen mit ihren Familien waren sie gekommen, um dem 85-Jährigen mit ihrer Präsenz zu unterstützen. Ansonsten kann Manager und Unterstützer Helmut Werner aber gerade kein gutes Haar an dem Musikgeschäft lassen: „Wir freuen uns, dass Heino ein so stabiles Umfeld und so gute, wahrhaftige Begleiter hat. Dieser Freundeskreis besteht schon seit 45 Jahren, seit er mit Hannelore hierhergekommen ist. Denn ansonsten - von all denen, die ihre Nase in jedes Interview gesteckt haben - von denen ist jetzt weit und breit nichts zu sehen.“