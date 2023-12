Tickets für die Premiere von „Hades“ gewinnen!

Wer in der Unterwelt nach oben will, braucht Hirn und große Fäuste. Wer aber das Leben überstehen will, braucht ein großes Herz: Als der zehnjährige Reza mit Mutter und Bruder nach Wien flüchtet und in eher prekären Verhältnissen leben muss, erkennt er durch Zufall recht bald: Wer nicht untergehen will, braucht Selbstbewusstsein, Schmäh - und muss ab und zu kräftige Watschen austeilen.