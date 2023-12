Neureuther: „Das ist schädlich für unseren Sport!“

Der frühere Schweizer Speed-Star Beat Feuz stimmt Neureuther in diesem Zusammenhang zu. „Ein Sieg bei einem Klassiker sollte etwas ganz Besonderes bleiben. Aber wenn in Wengen und Kitzbühel jedes Jahr zwei Abfahrten angesetzt werden, haben wir in zehn Jahren so viele Lauberhorn- und Streif-Sieger, dass diese Titel nichts Außergewöhnliches mehr sind."