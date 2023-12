Für den großen Traum gab er sogar seinen Job auf

Zum Glück hat Florian Bierbaumer die Flugangst von seinem Vater nicht geerbt. Am 18. Jänner geht es für den Football-Tight-End nämlich nach Florida, wo er zehn Wochen lang am International Player Pathway Program (IPP) der NFL teilnehmen soll. Am Ende könnte ein Engagement in der wichtigsten Football-Liga der Welt winken. „Als Erstes muss ich dort noch einen medizinischen Check absolvieren, da mache ich mir aber keine Sorgen“, ordnet der 25-Jährige aktuell schon alles dem großen Ziel NFL unter. „Ich habe meinen Job gekündigt, trainiere jetzt noch einen Monat in Wien“, nutzt der gebürtige Grazer die Infrastruktur der Vienna Vikings weiter, für die er seit 2022 in der European League of Football (ELF) gespielt hat.