Frauen kämpften schon in Steinzeit mit Gender-Gap

Größenunterschied „außerordentlich“ ausgeprägt

In der Jungsteinzeit war der Größenunterschied in Europa nördlich von Österreich „außerordentlich“ ausgeprägt. Das Verhältnis lag laut den Forschern nämlich bei 1,14. Im südlichen Mitteleuropa - wozu auch Österreich zählt - betrug es 1,09 und am Balkan 1,11. Nur in manchen Gesellschaften der modernen Welt, wie etwa in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indien, gäbe es heutzutage Werte in der Höhe von 1,10, und diese seien für ihre „kulturelle Vorliebe für männliche Kinder bekannt“.