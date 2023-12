Anna Gasser verlängert in Edmonton Big-Air-Serie

Am vergangenen Samstag hatte Gasser bei ihrem persönlichen Saisonstart den Big-Air-Weltcup in Peking gewonnen. Der Sieg in Kanada ging an die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (183,25 Punkte) vor der Britin Mia Brookes (167,00). Gasser kam auf 159,25 Punkte. Bei den Männern triumphierte der Japaner Taiga Hasegawa (181,00), für Clemens Millauer (46.) kam in der Qualifikation das Aus.