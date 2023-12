Christbäume wurden nur etwas teurer

Christbaum per Lieferung

Toni Kummer bietet die Tannen und Fichten unter anderem beim Campingplatz Wien West (14., Hüttelbergstraße 80) zum Verkauf feil. „Je nach Qualität des Baumes kostet ein Laufmeter 30 Euro. Das sind etwa ein bis zwei Euro mehr als im Vorjahr“, schildert er. Das Geschäft sei gut angelaufen. „Viele suchen sich einen Baum aus, diesen lagere ich und liefere ihn am gewünschten Datum“, erklärt Kummer. Dieses Angebot komme in der Stadt gut an, immerhin hat nicht jeder ein Auto zur Verfügung.