Erstes NBA-Turnier: Lakers und Pacers im Finale

Die Los Angeles Lakers und die Indiana Pacers stehen im Finale des neuen NBA-Turniers und spielen in der Nacht auf Sonntag um 500.000 US-Dollar Preisgeld (464.210 Euro) für jeden Basketballer der siegreichen Mannschaft. Nach dem 128:119 der Pacers gegen die Milwaukee Bucks ließ der NBA-Rekordmeister um Superstar LeBron James den New Orleans Pelicans am Donnerstag beim 133:89 keine Chance. James überzeugte mit 30 Punkten und acht Vorlagen.