Für 300 Millionen! Rahm vor Wechsel zu LIV-Serie

Darin enthalten sein sollen Besitzanteile an einem neuen Golf-Team der LIV-Serie, für das noch weitere Profis verpflichtet werden. Ryder-Cup-Sieger Rahm, der in diesem Jahr das Masters und 2021 die US Open und damit zwei der wichtigsten Golf-Turniere gewonnen hatte, wäre der nächste Top-Spieler, der sich der umstrittenen LIV-Serie anschließt.