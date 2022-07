Neue LIV-Tour schüttet 400 Mio. Euro Preisgeld aus

Die Organisatoren haben am Mittwoch weder die Turnier-Daten oder -Veranstaltungsorte für nächstes Jahr mitgeteilt, aber dass in Nord-und Lateinamerika, in Asien, Australien, im Mittleren Osten sowie in Europa gespielt werden soll. Es sind weiterhin 48-köpfige Felder mit Einzel- und Team-Wertungen geplant. Über die 14 Kern-Turniere soll es weitere elf Events in Asien geben. Auch werde es ein Auf- und Abstiegsformat sowie zu Saisonende ein Finalturnier im Matchplay-Format geben.