Klage! KOS-Boss darf Basketball-Platz kaum nutzen

Klage ging bis zum OGH

„Das ist eine Diskriminierung der Sportart. Bei Fußball oder Tennis regt sich niemand auf“, tobt Hribar, der wie sein Kläger Pädagoge ist. „Das merkt man ihm aber nicht an, wer so etwas macht, hat null Gespür für die Kinder“, so Hribar, der den Platz beinahe auch abreißen hätte müssen. Aber da lenkte schlussendlich der Oberste Gerichtshof ein. Mit den Bau- und Gerichtskosten steht Hribar mittlerweile bei einem Finanzaufwand von rund 100.000 Euro.