AMS-Gelder trotz Mieteinnahmen einkassiert

„Jetzt aber zackig hierher“

Den Angeklagten erreicht die Frau Rat zwar am Telefon, allerdings bei sich zu Hause. Er habe keine Einladung bekommen, gibt sich der Mann arglos. Sandholzer hingegen verweist darauf, dass der Brief ja behoben worden sei. Um die Sache nicht unnötig in die Länge zu ziehen, spricht die Frau Rat Tacheles: „Jetzt hören Sie mal gut zu. Sie haben jetzt Verhandlung am Landesgericht Feldkirch. Das ist keine Einladung, sondern ein Pflichttermin. Also, jetzt aber zackig hierher und gut ist!“ Mit einer Stunde Verspätung startet dann der Prozess.