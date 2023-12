„Rapid Meister? Weiß nicht, ob ich das erlebe“

Schon als Kind wollte er Sportkommentator werden. „Ich mag die Politik, aber nur der Sport bringt meine Augen zum Leuchten“, sagt „Krone“-Kolumnist und Top-Politologe Peter Filzmaier. Der 56-Jährige erfüllt sich jetzt einen Bubentraum, schreibt ab Dienstag regelmäßig im Red Bulletin. Davor verrät er, warum wir Sportler lieben, Messi besser als Ronaldo ist, warum er nicht an einen Rapid-Meistertitel in naher Zukunft glaubt und niemand an Basketball-Legende Michael Jordan herankommt.