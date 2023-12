Staatsanwältin will jetzt noch strengere Strafen

Für die Laienrichter war aber klar, dass die zwei Ungarn schuldig sind: nämlich wegen Raubes mit Todesfolge. 18 Jahre Freiheitsstrafe erhielt der bereits vorbestrafte 20-Jährige, 15 Jahre sein älterer Halbbruder. Dessen Verteidiger kündigte direkt nach der Urteilsverkündung am späten Mittwochnachmittag Rechtsmittel an. Auch die Staatsanwaltschaft geht in Berufung, heißt es auf „Krone“-Nachfrage. Ergo: Die Staatsanwältin will noch strengere Strafen.