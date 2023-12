18 und 15 Jahre Haft nach tödlichem Auto-Raub

18 und 15 Jahre Haft: So lauten die nicht rechtskräftigen Strafen für die zwei ungarischen Halbbrüder (26, 20). Die Geschworenen erklärten sie am Mittwochnachmittag in Salzburg wegen Raubes mit Todesfolge für schuldig. Demnach seien sie für den Tod von Mohanad A. im Rahmen eines Autoverkaufs verantwortlich.