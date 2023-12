Wie kommt Austria Lustenau aus dem Schneider?

Die 0:3-Klatsche im Derby war der absolute Tiefpunkt in der völlig verpatzten Herbstsaison der Austria. So schwach und willenlos hat sich noch kaum eine Mannschaft in der höchsten Liga präsentiert. Torhüter Domenik Schierl, der in gesamten Herbst als einziger das Prädikat ligatauglich verdient, platzte entsprechend der Kragen. „Man muss es offen sagen, dass uns einfach die Qualität fehlt.“