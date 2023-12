Verfall droht: Tiroler Baujuwel sucht neue Aufgabe

Jahrhunderte war das Weiße Rössl direkt an der Brennerstraße wichtige Labstation für Reisende, Treffpunkt für Einheimische. Doch jetzt fristet das denkmalgeschützte Gebäude in Gries ein trauriges Dasein. Wie berichtet, ist das Dach bei einem Brand im Mai zerstört worden. Seither sind die alten Gemäuer schutzlos Regen und Schnee ausgeliefert. Die Initiative Denkmalschutz, FPÖ und Bürger schlugen dieser Tage Alarm, fürchten den totalen Verfall des historisch so wertvollen Baujuwels.