Stirbt der „Beruf“ des Bankräubers aus?

Zwischen 2004 und 2011 verübten zwei Mazedonier 26 Banküberfälle in Österreich, einen in der Annenstraße in Graz. Die Polizei taufte das Duo „Moneymaker-Bande“. Der Name rührt daher, weil sie bei einem Bankraub 2006 in Wien-Favoriten das Geld in einer Plastiktasche mit „Moneymaker“-Schriftzug verstauten.