Von Bodyguard aus Lindsay Lohans Bett gekickt

„Schob mir Zunge in den Hals“

„Als ich uns vom Parkplatz fuhr, während die Paparazzi zu Fuß hinter mir herjagten, kletterte das Mädchen, das ich gerade getroffen hatte, vom Beifahrersitz, setzte sich rittlings auf mich und schob mir ihre Zunge in den Hals - und so traf ich Lindsay Lohan“, so Blunt.