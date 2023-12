„Die Weihnachtsfeier gehört völlig neu gedacht!“

Seit dem Freiherrn von Knigge hat sich einiges geändert. Nehmen wir nur den Handkuss.

Selbst der Handschlag ist ja nicht mehr selbstverständlich. Zum Handkuss: In den Bundesländern ist er kein Thema, in Wien durchaus. Frauen sollten wissen, das kann passieren und Männer sollten es üben. Auch aus und in den Mantel zu helfen, muss geübt werden. Manche Männer gehen den Frauen da zu sehr an die Wäsche.