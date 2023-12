Faszination Pilgern: Gehen bis zum Flow-Zustand

Bei Krk denken viele an den Sommerurlaub. Doch David Hofer eroberte die Insel in Kroatien zuletzt zu Fuß - am Pilgerweg. In dreieinhalb Tagen legte der 55-Jährige 154 Kilometer zurück, wurde dabei sogar einige Zeit auch von einem Esel begleitet. Der Welser über die Wirkung des Sich-auf-den-Weg-machens.