Warum Pilgern jetzt besonders hoch im Kurs steht

„Route existiert seit über 800 Jahren“

Bei den Sinnsuchenden, die in gutes Schuhwerk schlüpfen, um dem Stress zu entfliehen, zählt die Via Sacra zu den beliebtesten Wegen: „Die Route existiert seit über 800 Jahren“, erzählt Schweiger. Man müsse nicht unbedingt ein routinierter Wanderer sein, um den ältesten Wallfahrtsweg Österreichs in mehreren Etappen zu schaffen. So macht er noch mehr Lust auf das Gehen in der Stille.