Flucht mit Kastenwagen: Nach 16 Schüssen war Ende!

Die Vorgeschichte ist bekannt: Fünf Jugendliche zwischen 13 und 14 Jahren fuhren in der Nacht auf den 26. August 2022 in einem zuvor gestohlenen Kastenwagen mehrmals zwischen Kufstein und Wörgl hin und her. Gegen 4.40 Uhr kam es offenbar wegen des rücksichtslosen Fahrstils des 13-jährigen Fahrers zu einem verbalen Streit, zwei Jugendliche verließen den Kastenwagen.