Schneechaos: Für Rapid nur 960 leere Kilometer

… in Österreichs Liga war an „unfallfreien“ Fußball auch nicht zu denken. Absagen in Klagenfurt, Salzburg und Tirol. „Ein schöner Ausflug mit Arbeitskollegen“, postete Rapids Guido Burgstaller süffisant ein Foto vom Bus. Am Freitag war man Richtung Westen gereist, gestern ging’s nach dem Frühstück retour. In Summe 960 Kilometer für Nichts. Dabei lief seit zehn Tagen die Rasenheizung auf dem Tivoli, aber der Schnee war nicht zu bändigen.