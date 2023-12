Betrunkener Lenker rastete wegen Blechschaden aus

Das Schneechaos war wohl nicht das einzige, was das Gemüt eines 32-Jährigen erhitzt hatte: Der junge Familienvater war mit Frau und Kindern im Auto in Braunau unterwegs, als ein Einheimischer ihm an der Ampel leicht auffuhr. Das brachte den Vordermann so in Rage, dass zwei Streifen anrücken mussten. Alkotest: 0,7 Promille.