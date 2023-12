Mika Vermeulen zeigt erneut mit Spitzenplatz auf

Stadlober fehlt

Das Frauenrennen über 10 km in Gällivare ging an Weltmeisterin Jessie Diggins (USA) vor drei Schwedinnen. Teresa Stadlober war nicht am Start, sie trainiert stattdessen in der Heimat. In den Staffeln am Sonntag ist Österreich nicht vertreten. Kommendes Wochenende in Östersund stehen ein Klassik-Sprint und ein weiteres 10-km-Skatingrennen auf dem Programm.