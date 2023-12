Anna Gasser gewinnt Big-Air-Weltcup in Peking

Anna Gasser hat beim Big-Air-Finale in Peking mit einem Weltcup-Sieg einen erfolgreichen persönlichen Saisonstart gefeiert. Am Schauplatz ihres zweiten Olympia-Goldes im Shougang-Park gewann die 32-jährige Kärntnerin am Samstag mit 174,00 Punkten vor der Australierin Tess Coady (171,00) und Miyabi Onitsuka (170,50) aus Japan.