Lokalmatadorin gewinnt Weltcup-Auftakt - Hirner 5.

Gyda Westvold Hansen hat am Freitag in Lillehammer den Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombiniererinnen gewonnen. Die schon nach dem Sprung vorangelegene Norwegerin brachte ihre Führung auf der 5-km-Loipe völlig ungefährdet ins Ziel. Die Sprung-Fünfte Lisa Hirner kam mit 1:15,7 Minuten Rückstand auch als Fünfte ins Ziel. Westvold Hansen führte nach 15:03,4 Minuten einen norwegischen Triple-Sieg vor Ida Marie Hagen (+16,5 Sek.) und Mari Leinan Lund (+32,3) an.