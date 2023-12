Ein erwärmendes Seelenpflaster für 40 Kinder

Wenn morgen am Gelände des Union Yachtclubs Attersee um 12.12 Uhr die Startflagge zum „Eisarsch 2023“ fällt, erwartet die Fans nicht nur die 15. Auflage einer spektakulären Segelregatta in der Optimistenklasse, sondern auch eine Veranstaltung, bei der sie Gutes tun können. Und zwar für Kinder. Im Vorjahr konnten über die Organisation „Seelenpflaster“ 21.500 Euro Spendengelder für Kinder in besonders schwierigen Lebensumständen gesammelt werden. Damit konnten mehr als 400 Therapieeinheiten für 40 Kinder finanziert werden. Da wurde manchem harten Seebären, der sich am Wasser wortwörtlich den Arsch abgefroren hat, weich ums Herz.