Violetter Triumph brachte grüne Hölle zum Beben

„Simko“ macht Sack zu

In dem eben auch Scheibbs, Muckendorf und Wienerwald standen. Und zwar vor der Torschusswand! Nun nahm Simkovic ausgerechnet in der grünen Hölle die Sache selbst in die Hand. Der 36-Jährige versenkte die Kugel kompromisslos dreimal im oberen Winkel - schoss sein Team ins Glück! Zum „Leidwesen“ des Vollblut-Rapidlers Marek, der Simkovic bei der Siegerehrung scheinbar „übersah“. „Das letzte Mal als ich hier traf, haben wir 3:0 gewonnen, sind dann in der gleichen Saison Meister geworden. Vielleicht nimmt er mir das noch übel“, scherzt „Simko“, der die Feierlichkeiten in vollen Zügen genoss. „Weil das eine super Veranstaltung für die Amateur-Teams ist.“