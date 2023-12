Miami Heat gewinnen dank irrem Schlussviertel

Trotz Wemby Letzter

Auch die San Antonio Spurs verzeichnen in dieser Saison einen Negativlauf. Das schlechteste Team der NBA mit dem französischen Wunderkind Victor Wembanyama (21 Punkte, 12 Rebounds) verlor zum 15. Mal in 18 Spielen, zum dreizehnten Mal in Folge. Dabei lagen sie gegen die Atlanta Hawks u.a. schon 15 bzw. später mit 12 Punkten voran, ehe die Hawks dank Trae Young (45 Punkte, 14 Assists) in Texas noch 137:135 siegten.