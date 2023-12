Nach Flaute: Speed-Comeback bei den Ski-Damen?

Ex-Skiass Tina Weirather, Siegerin beim Super-G 2017 in Aspen, würde sich über ein US-Comeback in Beaver Creek - sei es auf der gefürchteten „Birds of Prey“ oder der „Raptor“ - freuen. „Beide Strecken sind wirklich super toll zum Fahren. Die ‚Raptor‘ ist extrem cool und steht der ‚Birds of Prey‘ in keiner Weise nach“, wird sie von skinews.ch zitiert.