Kissinger-Tod: Biden zögerte lange mit Reaktion

Scharfe Kritik an Bidens Außenpolitik

Im Hinterkopf hatte Biden beim Verfassen seiner Beileidsbekundung wohl auch die scharfe Kritik Kissingers an manchen außenpolitischen Entscheidungen des amtierenden Staatschefs - darunter auch den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Im Juni hatte sich Kissinger in einem Interview mit der „New York Post“ verbittert darüber gezeigt, dass er von jedem US-Präsidenten ins Oval Office eingeladen worden sei - bis auf Biden.