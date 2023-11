Hamas übte Angriff auf Israel mehrere Jahre lang

Die Terrororganisation Hamas hat sich offenbar gründlich auf den Sturm auf Israel am 7. Oktober vorbereitet: Mehrere Jahre lang soll sie in Übungen mit anderen Gruppierungen die Invasion trainiert haben. Obwohl diese Manöver laut Recherchen der BBC auch in sozialen Medien geteilt wurden, bekamen die israelischen Geheimdienste von den tödlichen Plänen der Terroristen nichts mit.