„Co“ Rodman übernimmt statt Daum als VSV-Trainer

Rodman war seit 2021 als Co-Trainer in Villach tätig, Head-Coach war er davor bereits bei Jesenice in der Alps-Liga. Als Spieler hatte er bei Zagreb sogar in der russischen KHL gespielt, war in der heimischen Liga 399 Mal für Graz, Wien und den KAC am Eis. Und hat nun große Pläne: „Wir haben ein richtig gutes Team und wollen die Stadthalle mit bewährten Tugenden zu einer echten Festung machen, vor der die Gegner richtig Respekt haben.“ Der Vertrag läuft vorerst bis Saisonende.