Gerhard Struber (Salzburg-Trainer): „Wir waren taktisch über die ganze Spielzeit so unterwegs wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wussten, es wird ein schweres Brett zu bohren. Am Ende haben wir uns gemeinsam reingeschmissen in alles, was gekommen ist, und haben den Punkt verdient geholt. Wir wissen, wie sich hier die besten La-Liga-Mannschaften schwertun. In Summe brauchst du gegen so einen Gegner elf Spieler, die alles in die Waagschale werfen. Ich finde, die Jungs haben heute gefightet und sich taktisch an diesen Matchplan gehalten, der vielleicht ein Stück weit ein anderes Bild gezeigt hat als normal.“